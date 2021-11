Weihnachtsbeleuchtung innen: Sterne, Kränze und mehr

Gerade im Wohnraum wird mit der perfekten Weihnachtsbeleuchtung eine wohlige Atmosphäre geschaffen. Damit sie rundum gelingt, werden verschiedene Produkte benötigt: Beleuchtung für den Weihnachtsbaum, Lichter für die Fensterbank sowie beispielsweise Kerzen, Sterne und Kränze für eine geschmackvolle Innenbeleuchtung. Lampenwelt bietet hier eine großzügige Auswahl im Onlineshop. Einige Artikel stellen wir vor.

Weihnachtsbeleuchtung für den Baum

Besonders beliebt ist die LED-Lichterkette Twinkly aus dem Lampenwelt Onlineshop. Sie ist mit 400 LEDs ausgestattet, die entweder bunt oder warmweiß leuchten können, und lässt sich wunderbar am Weihnachtsbaum anbringen. Da Twinkly über ein eigenes WiFi verfügt und Bluetooth-fähig ist, kann sie bequem über die App oder per Sprachbefehl gesteuert werden. Kreative kommen mit dieser Lichterkette voll auf ihre Kosten. Die Farben der einzelnen LEDs können ganz nach den eigenen Vorstellungen eingestellt werden. Und auch was die Helligkeit, das Muster, die Rotation und die Geschwindigkeit der Wechsel angeht, gibt es grenzenlose Möglichkeiten. Es besteht jedoch auch die Option, auf vorkonfigurierte Muster und Abläufe zurückzugreifen.

Wer gleich einen vollständigen Weihnachtsbaum aus LEDs als Dekoration haben möchte, der wird ebenfalls bei Lampenwelt fündig. Hier gibt es verschieden große Modelle, für innen und außen, unter anderem von der Marke Fairybell - die perfekte Alternative für alle, die den Weihnachtsbaum immer wieder nutzen wollen und keine Lust auf die herabfallenden Nadeln haben.

Weihnachtsbeleuchtung für das Fenster

Für die Innenbeleuchtung am Fenster gibt es zahlreiche schöne Produkte bei Lampenwelt - so viele, dass die Entscheidung sehr schwer fällt. Daher haben wir zwei Highlights herausgesucht.

Da gibt es zum Beispiel den Papierstern Solvalla der Marke Markslöjd- mit neun Zacken und einer Größe von 45 cm. Bereits ohne Beleuchtung ist er ein echter Hingucker. Wird dann das Licht angeschaltet, entfaltet er seine ganze Schönheit und beeindruckt mit seinem sternförmigen Durchbruchmuster.

Ebenfalls zauberhaft ist die LED-Lichterkette Schneeflocken. Die LEDs erstrahlen in einem warmweißen Licht und erfüllen den Raum so mit einer weihnachtlichen Stimmung. Die drei Schneeflocken sind unterschiedlich groß: 13 cm, 17 cm und 21 cm. Egal, ob am Fenster oder auch an der Wand - die Lichterkette sorgt für Gemütlichkeit.