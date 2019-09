Die besten Tipps, um Wasser und Geld zu sparen

Unser Tipp: Machen Sie vorab einen Wassercheck

Verbrauchen Sie in Ihrem Haushalt viel oder wenig Wasser oder liegen Sie vielleicht im Durchschnitt? Mit einem einfachen Wassercheck können Sie den Status Quo ermitteln und selbst überprüfen, wie sparsam oder verschwenderisch Sie sind.

So funktioniert der Wasser-Check

Diverse Onlineportale bieten einen Wassercheck an – schauen Sie dazu am besten auf die Internetseite Ihres Versorgers. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein. Dazu gehören beispielsweise die Wohnfläche, der Gebäudetyp und die Art der Versorgung. Im Anschluss wird Ihnen das Ergebnis angezeigt, an dem Sie messen können, in welchem Rahmen Sie mit Ihrem persönlichen Wasserverbrauch liegen.