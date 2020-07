Urlaub am Strand in Deutschland: Der Erholung so nah

Lister Ellenbogen: Sylt in voller Pracht erleben und in der Nordsee baden

Wenn es um deutsche Strände geht, dann darf natürlich Ellenbogen nicht fehlen. Die nördlichste Region der Nordseeinsel Sylt ist Heimat langer Sandstrände, bezaubernder Leuchttürme und unberührter Natur. Am Lister Ellenbogen können Urlauber noch vergleichsweise menschenleere Orte finden und den Alltag für eine Weile vergessen. Wer Glück hat, wird freilaufenden Schafen über den Weg laufen und das Leben abseits vom Stadttrubel genießen.

Am Lister Ellenbogen gibt es sowohl einen Familien- als auch einen Aktivitätenstrand, sodass sich Besucher bei ihrer Urlaubsgestaltung nicht in die Quere kommen. Hundebesitzer müssen ihre Vierbeiner an der Leine halten, um die Tiere der Region nicht zu stören. Abseits des Ellenbogens gibt es für Hunde dagegen zahlreiche Möglichkeiten, frei herumzulaufen.

Schwedeneck: Die vielleicht schönste Region der Ostseeküste

Einen unvergesslichen Urlaub am Strand in Deutschland werden Sie auch in Schwedeneck verbringen. Die malerische Küstenregion ist umrahmt von der Kieler Förde und Eckernförner Bucht und bietet einzigartige Naturschauspiele. Die Landschaft Schwedenecks ist geprägt von majestätischen Gutshäusern, Steilküsten und endlosen Feldern. Naturliebhaber und Wanderfans werden es hier ebenso lieben wie Strandurlauber.

Die Strandregion ist für seine vielfältigen Panoramen bekannt sowie für das klare Ostseewasser. Die Strände Schwedenecks zeichnen die langen flachen Abschnitte des Wassers aus, die diese Region ideal für Familien machen. Auch für FKK-Urlauber und Hundefreunde gibt es bei Schwedeneck entsprechende Strandabschnitte.

Weststrand Darß: Für Liebhaber der Abgeschiedenheit

Diese Destination für den Urlaub am Strand in Deutschland liegt im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und grenzt an den Darßwald. Besucher erwartet am feinen Sandstrand der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wilde Natur und himmlische Ruhe. Der 14 Kilometer lange weiße Sandstrand ist perfekt zum Baden, Sonnen und für ausgedehnte Spaziergänge. Der ganze Strandbereich ist auch fürs Nacktbaden zugelassen – und Hunde können überall ohne Leine herumlaufen.

Der Weststrand, der von Arte zu einem der 10 schönsten Strände der Welt gekürt wurde, lädt zu jeder Jahreszeit zum Entspannen und Ruhefinden ein. Der Nationalpark ist voller unberührter Natur und bereits nach kurzer Zeit hat der Besucher vergessen, dass es auch eine andere Welt da draußen gibt. Wer nicht nur zum Strand- und Natururlaub gekommen ist, wird sich in die malerischen Örtchen Ahrenshoop, Prerow und Wustrow verlieben. Günstig übernachten geht auch auf dieser Ostseeinsel. Preisgünstige Unterkünfte gibt es bei Booking.com.