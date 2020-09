Ungiftige Zimmerpflanzen für Katzen: 7 Ideen fürs grüne Zuhause

Wer mit einer Katze zusammenlebt weiß, dass sich die Vierbeiner nicht allzu sehr um Regeln und Verbote kümmern. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, könnte jederzeit zerkratzt und angeknabbert werden. Dies gilt auch für Zimmerpflanzen. Einige von ihnen können für Stubentiger allerdings gefährlich sein. Damit Ihr vierbeiniger Mitbewohner auf seinen Ausflügen durch die Wohnung zu jeder Zeit sicher ist, zeigen wir Ihnen einige ungiftige Zimmerpflanzen für Katzen und erklären, wie Sie die Gewächse richtig pflegen.

1. Kentia-Palme: Pflegeleicht und elegant

Die Kentia-Palme, auch Paradiespalme genannt, ist ideal für Haushalte mit Katzen. Kein Teil der Pflanzen enthält Giftstoffe – weder für Mensch noch für Tier. Kentia-Palmen, die Sie mit einem Gutschein von toom günstig bekommen. können nicht nur als ungiftige Zimmerpflanzen für Katzen glänzen – sie sind außerdem richtig pflegeleicht. Das macht sie zu perfekten Pflanzen für Unerfahrene und alle mit wenig Zeit. Und schön anzusehen ist die immergrüne Paradiespalme ebenfalls.

So pflegen Sie sie: Da diese Zimmerpalmen einen mäßigen Wasserbedarf haben, reicht es, sie im Sommer alle fünf Tage und im Winter alle zehn Tage zu gießen. Auch an die Lichtverhältnisse haben Kentia-Palmen keine allzu hohen Ansprüche. Sie können Sie gerne an einen etwas schattigeren Ort stellen.

2. Korbmaranten: Ungiftige Zimmerpflanzen für Katzen mit Blickfang-Effekt

Auch die Calathea-Gewächse gehören zu den ungiftigen Pflanzen für Katzen, sodass Sie sich bedenkenlos für diese außergewöhnlich gemusterten Zimmerpflanzen entscheiden können. Da es in der Familie der Korbmaranten mehr als 300 verschiedene Arten gibt, ist die Vielfalt der wunderschönen Musterungen riesengroß. Die Korbmarante (gibt es günstig bei Gärtner Pötschke) ist durchaus anspruchsvoll, was ihre Pflege angeht, doch der Aufwand wird sich bei diesem prachtvollen Anblick lohnen.

So pflegen Sie sie: Die Calathea mag weder direktes Sonnenlicht noch allzu viel Schatten. Ein halbschattiger Standort ist daher ideal. Die Zimmerpflanze fühlt sich außerdem weder bei zu viel Nässe noch bei zu viel Trockenheit wohl. Sie sollten weiterhin darauf achten, die Blätter regelmäßig mit Wasser zu besprühen und die Korbmarante von Zugluft fernzuhalten.