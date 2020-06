Spontaner Urlaub in Deutschland: Abenteuer vor der Tür

Spontaner Urlaub im Harz: Mythen und Sagen im Hexenland

Neben Märchen sind Mythen und Sagen wohl mit das spannendste, das die Kinderliteratur zu bieten hat. Wer seine Kids einmal ganz nah an die fantastische Sagenwelt heranführen möchte, kann mit der Familie im Harz urlauben.

Urlaub mit Kindern im höchste Gebirge Norddeutschlands

Das norddeutsche Mittelgebirge beheimatet zum Beispiel den Brocken. Auch unter dem Namen „Blocksberg“ bekannt, wurde der höchste Gipfel im Harz in der Vergangenheit mit Hexenversammlungen in Verbindung gebracht. In der Walpurgisnacht sollen sich hier nach altem Volksglauben die Hexen zum Tanz ums Feuer versammelt haben. Auch die unterirdische „Bergmannswelt“ des Harz ist Ursprung für Sagen rund um Zwerge und Berggeister.

Der Harz: Entdeckung für Wandermuffel

Viele spezielle Wandertouren für Kinder machen den Aktivurlaub im Harz zum Erfolg für alle Familienmitglieder. So gibt es einen Naturmythenpfad durch den Harzer Naturpark, einen Wildkatzen-Erlebnispfad oder die „Harzer Wandernadel“ für hartnäckige Wandermuffel. Hier sammeln die Kids Stempel an vorinstallierten Stationen – und können sich, je nach Anzahl der gesammelten Stempel, über Titel wie Wanderkönig oder -kaiser freuen. Attraktionen, wie das Märchental oder das Hexenhaus, vervollständigen das Mythen- und Sagen-Flair.

Auch erwachsene Wanderneulinge finden im Harz ihre Ecke. So bietet sich beispielsweise die Stadt Goslar für einen Sightseeing-Trip an. Einst als Sitz einer Kaiserpfalz auserwählt, weist besonders der Stadtkern viele sehenswürdige, mittelalterliche Gebäude auf. Eine gut ausgestattete Kulturszene mit Theatern und Museen macht Goslar zum perfekten Ausgangspunkt für einen abwechslungsreichen Familienurlaub in Deutschland.