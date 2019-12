Klassiker und Neues – Die Spiele-Trends für Kinder

Gesellige Spieleabende für Jung und Alt

Ein Strategie- und Taktikspiel für die ganze Familie ist das Brettspiel „Concept Kids: Tiere“. Das Konzept ähnelt jenem vom Klassiker „Tabu“: einem Mitspieler wird ein Tier beschrieben, allerdings dürfen dafür nur Symbole verwendet werden, die auf dem Spielbrett zu finden sind. Dieses Spiel fördert einerseits die Kreativität der Kinder, andererseits auch die Kooperation, da beim Beschreiben des Tieres alle mithelfen können.

Zauberhaft wird es beim Spiel „Das magische Labyrinth“, welches vielen noch bekannt sein dürfte und nach wie vor sehr beliebt ist. Die Spieler werden beim „Kinderspiel des Jahres 2009“ zu Zauberlehrlingen, die magische Symbole finden müssen. Doch die großen Magier versuchen dies zu verhindern und spielen einen Streich nach dem anderen. Und so erscheint zum Beispiel plötzlich eine Mauer, wo vorher noch keine wahr. Ein anderes Mal offenbaren sich verborgene Gänge. So bleibt das Spiel immer abwechslungsreich und spannend. Ein Spielspaß für alle ist hier vorprogrammiert.

Abenteuer-Fans werden sich freuen: exklusiv bei Smyths Toys gibt es das Jumanji-Brettspiel endlich auch in deutscher Sprache. Wer den gleichnamigen Film kennt und ihn liebt, wird auch mit diesem Spiel seine Freude haben. Ziel des Spiels ist es, dem Dschungel zu entfliehen. Allerdings lauern hinter jeder Ecke Gefahren und Katastrophen, die einem das Vorwärtskommen erschweren. Wer gewinnt also am Ende: der Dschungel oder die Spieler? So oder so wird gemeinsam gegen das Spiel gespielt, was das Kooperationsverständnis aller Beteiligten stärkt. Es wird also gemeinsam gewonnen – oder verloren!

Tipp: Noch bis zum 15. Dezember sparen Sie bei Smyths Toys 20 Prozent beim Kauf von Gesellschaftsspielen.