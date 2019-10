Warten auch Sie schon auf die Black Week und das Vorweihnachtsgeschäft, um die besten Schnäppchen zu machen? Wir haben uns gefragt, welche Möglichkeiten es gibt, schon vor den bekanntesten Shopping-Events so richtig gute Deals zu machen und haben dafür eine der größten Shop-Plattformen in Deutschland unter die Lupe genommen: Rakuten. Was sie bietet und wie Sie das Meiste aus ihrem Angebot herausholen, erfahren Sie hier.