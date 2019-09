Der kleine Spartipp-Ratgeber für den Alltag

Es gibt noch unzählige weitere Sparmöglichkeiten im Alltag und alles, was Sie tun müssen, ist mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Gewöhnen Sie sich an, bei allen Investitionen und Ausgaben den Sparaspekt zu bedenken. Stellen Sie sich außerdem immer die Frage: Brauche ich das, was ich kaufen möchte, wirklich für mein Leben oder kann ich getrost darauf verzichten? Nach und nach werden Sie auf diese Weise ganz automatisch sparen und sich darüber wundern, wie viel Geld am Ende des Monats übrigbleibt.