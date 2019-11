Bevor es losgeht: Sparen im Supermarkt

Die Liste ist geschrieben, die Angebotsblätter gecheckt – jetzt kann es auch schon losgehen. Achten Sie darauf, die Einkaufsliste auch wirklich einzupacken. Nichts ist ärgerlicher als den Shopping-Guide zu Hause zu vergessen. So war die gesamte Vorbereitung umsonst. Wer gerne auf Papier schreibt, packt die Liste am besten direkt nach der Fertigstellung ins Portemonnaie. Wer digitale Lösungen bevorzugt, führt die Liste in einer von zahlreichen Einkaufs-Apps.

Ideal für WGs oder Paare ist die App „Bring“. Sie verknüpft eine Einkaufsliste mit mehreren Handys. Und der Clou: Sobald eine Person etwas von der Liste gekauft und entsprechend markiert hat, aktualisiert sich der Einkaufszettel auch bei allen anderen. Doppelte Einkäufe gehören von nun an der Vergangenheit an. Auch das spart bares Geld.

Außerdem darf eine Tasche, ein Korb oder eine Kiste nicht fehlen. Für den Kauf einer Tüte im Supermarkt fallen zusätzliche und vor allem unnötige Kosten an. Transportieren Sie die Einkäufe in ihren eigenen Taschen, sparen Sie Geld und gegebenenfalls auch anfallenden Abfall durch Plastiktüten.

Und der letzte Tipp für einen günstigen Einkauf im Supermarkt: Gehen Sie nicht hungrig einkaufen! Wer Hunger hat und so schnell wie möglich essen möchte, kann den spontanen Kaufimpuls nur schwer unterdrücken. So füllt sich der Einkaufswagen schnell mit Dingen, die nicht auf der Einkaufsliste stehen. Das zeigt sich dann auf dem Kassenzettel, denn Spontankäufe fordern den Geldbeutel. Am besten liegt der Besuch im Supermarkt also nach einer Mahlzeit und ohne Termindruck oder Stress.