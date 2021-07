Garten Gadgets für die Pflanzen: So geht's hoch hinaus

Neben den smarten Garten Gadgets, die beispielsweise für die Bewässerung der Pflanzen eingesetzt werden können, gibt es auch einfache Garten Artikel, die sehr nützlich sind. Zu denen kommen wir jetzt.

Zapfstelle für den Garten: das Trinkwasser immer in Reichweite

Damit Gartenbesitzer beim Gießen ihrer Pflanzen nicht jedes Mal quer über das gesamte Grundstück laufen müssen, um neues Wasser zu holen, empfiehlt es sich, eine oder mehrere Wassersäulen einzurichten. Sie ermöglichen einen Wasserzugang an jeder Stelle des Gartens. Genutzt werden kann so eine Wassersäule in Kombination mit einem Wasserschlauch oder einer Regenwasseranlage. Gerade an heißen Sommertagen ist die Zapfstelle kostbar - damit ist das Trinkwasser immer in Reichweite.

Zuverlässige Stütze: Rankhilfen für kräftige Gewächse

Rankhilfen sind nicht nur nützlich, um beispielsweise Tomatenpflanzen beim Wachsen zu unterstützen, sondern auch, um Pflanzen in eine gewünschte Form zu bringen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bogen, der bewachsen mit Rosen zu einem wunderschönen Eingang zum Garten wird? Auch eine dekorative Leiter, an der Pflanzen emporwachsen, ist ein echter Hingucker. In Gartenshops wie Baldur-Garten gibt es verschiedene Rankhilfen zur Auswahl - so findet sich mit Sicherheit ein passender Garten Artikel für jeden Geschmack.