Mehr Sicherheit für das eigene Zuhause - mit diesen Google Nest Produkten gelingt's

Smart Home Produkte dienen nicht allein der Unterhaltung, einige erhöhen auch die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Die spannendsten Google Nest Geräte für mehr Sicherheit stellen wir kurz vor.

Google Nest Cam (mit Akku)

Ein großes Plus gleich zu Beginn: Die Google Nest Cam (mit Akku) kann sowohl innen als auch außen angebracht werden. Die Kamera ist witterungsbeständig und benötigt dank des integrierten Akkus keine Steckdose in der Nähe. So können Nutzer die Google Nest Cam an jedem beliebigen Ort montieren.

Das Smart Home Produkt ist in der Tat sehr clever: Es erkennt, ob sich im Blickfeld eine Person, ein Tier oder ein Fahrzeug befindet und gibt entsprechende Benachrichtungen sofort über die App ans Smartphone heraus. Damit wissen die Besitzer stets, was vor ihrem Haus passiert. Die Bilder gibt es in HD-Qualität und dank Nachtsicht sogar problemlos in der Dunkelheit.

Google Nest Doorbell (mit Akku)

Dieses Smart Home Gadget ist nicht einfach nur eine Türklingel. Über die integrierte Kamera, die gestochen scharfe Bilder erzeugt, kann die Google Nest Doorbell erkennen, was an der Tür vor sich geht. Dabei unterscheidet sie zwischen Paketen, Personen und Fahrzeugen und verschickt spezifische Mitteilungen. So können Besitzer entscheiden, wie dringend der Besuch vor der Tür ist und über die integrierten Lautsprecher mit ihm in HD-Qualität in Austausch treten - ganz egal, wo sie sich gerade befinden.