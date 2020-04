Gartenmöbel: Die schicksten Trends für den grünen Traum

Auch im Bereich Gartenmöbel erhält das Thema Nachhaltigkeit eine immer stärkere Gewichtung. Aus diesem Grund sind beispielsweise Gartenmöbel aus Teak und Rattan en vogue. Die schönen Hölzer geben Esstisch, Stühlen, Gartenliege und Co. einen edlen Look. Achten Sie beim Kauf auf die FSC-Zertifizierung. Das von der gemeinnützigen Organisation Forest Stewardship Council vergebene Siegel garantiert, dass das jeweilige Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre neuen Möbel langlebig und ökologisch sind.

Plastik ist kein No-go, wenn es nachhaltig ist

Wenn Sie viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind Gartenmöbel aus Kunststoff nicht automatisch ein No-go. Es gibt mittlerweile komplette Lounge-Sets, die aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt sind. Diese Gartenmöbel sind pflegeleicht sowie wasserfest und können daher das ganze Jahr über im Außenbereich aufbewahrt werden. Die Palette an Farbmöglichkeiten ist hier unbegrenzt.

Farbe wagen: Bunte Akzente für Ihre Gartenmöbel

Während in den letzten Saisons unaufgeregte Farben die Terrasse dominierten, sind dieses Jahr knallige Akzente im Trend. Sitzkissen und Sonnenschirme in Gelb und Orange etwa sorgen für farbliche Highlights. Oder Sie entscheiden sich für die nicht weniger angesagten Pastellfarben Babyblau, Zartrosa oder Neo Mint. Letztere ist laut Trendinstitut WGSN die Farbe 2020.

Einfach mal durchhängen: Ruhepausen im eigenen Garten

Wer auf Klassiker setzt, kommt um eine Hängematte nicht rum. Die gibt es in vielen Variationen, mit diversen Stoffen und in unterschiedlichen Größen, mit Gestell und ohne. Egal in welcher Ausführung: In einer Hängematte macht das Schmökern noch mehr Spaß. Ihr Urlaub fällt dieses Jahr aus welchem Grund auch immer aus? Dann ist ein Strandkorb die beste Alternative. Holen Sie sich das Strandfeeling einfach in den heimischen Garten.