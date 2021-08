Was ist Cashback und wie funktioniert es?

Cashback bedeutet nichts anderes, als dass Sie für jeden Online-Einkauf im Nachgang Geld zurückerhalten. Es funktioniert wie ein Bonusprogramm - nur dass keine Punkte gesammelt werden, die Sie später gegen Prämien tauschen können, sondern bares Geld.

Was müssen Sie dafür tun? Sie melden sich zuerst bei einem Cashback-Portal wie Shopmate an und richten dort ein virtuelles Konto ein. Ist das erledigt, kann es auch schon losgehen. Sie gehen über das Portal in den gewünschten Onlineshop, kaufen wie gewohnt ein und erhalten anschließend das versprochene Cashback auf Ihr virtuelles Konto gutgeschrieben. Haben Sie dort eine gewisse Summe erreicht, können Sie eine Überweisung auf Ihr Bankkonto veranlassen. Im Fall von Shopmate ist dies bereits ab zwei Euro möglich.

Wieso lohnt sich Cashback?

Wer sowieso viel online einkauft, für den bietet Cashback die beste Möglichkeit, die Haushaltskasse etwas aufzubessern. Schließlich gibt es für jeden einzelnen Einkauf über ein Cashback-Portal wie Shopmate Geld zurück. Gerade bei größeren Anschaffungen kann sich das richtig lohnen.

Und dabei ist der Aufwand so gering. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die einzige Bedingung ist, dass Sie über das Cashback-Portal zum Onlineshop gehen und dort die Cookies akzeptieren. Denn nur so kann der Partner erkennen, über welche Webseite Sie zu ihm gelangt sind. Ist das nicht ersichtlich, zahlt er keine Provision an das Portal aus, welches in Form von Cashback an Sie weitergegeben werden kann.

Weshalb geben Onlineshops überhaupt Cashback?

Unternehmen wollen stetig ihren Kundenkreis vergrößern. Ein probates Mittel, dies zu realisieren, ist Cashback. Die verschiedenen Cashback-Portale dienen dabei als eine Art Werbeplattform. Sie bewerben die Gutscheine, Angebote und Deals der Onlineshops und vermitteln auf diese Weise neue Kunden. Als " Belohnung" für die Vermittlung erhalten die Cashback-Portale eine Provision, welche sie dann zum größten Teil an den User auszahlen.

Vor allem für kleine, noch aufsteigende Onlineshops birgt das Cashback-System sehr viel Potential. So gewinnen sie neue Kunden, die ohne diese Angebote vielleicht nie auf sie aufmerksam geworden wären.