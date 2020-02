Feines zum Abschluss: Kreative Desserts mit Sellerie

Setzen Sie zum Schluss noch eins drauf und servieren Sie einen einfallsreichen Nachtisch mit Sellerie. Denn dank seiner Wandlungsfähigkeit macht sich das Gemüse selbst in süßen Speisen gut.

Apfel-Sellerie-Kompott

Dass Apfel und Sellerie ein harmonisches Paar abgeben, ist den meisten Kochbegeisterten bekannt. Der Apfel neutralisiert die würzige Note der Knolle und bringt eine fruchtige Säure ins Spiel, während der Sellerie die Mixtur geschmacklich abmildert. So auch in diesem Kompott, das Sie am besten mit einer Kugel Eis servieren.

Sie benötigen für vier Portionen Kompott:

1 kleinen Knollensellerie

2-3 Äpfel (etwa 1:1 zum Sellerie)

100 g Zucker

Saft von einer Zitrone

etwas Wasser

Bringen Sie zunächst etwas Wasser in einem Topf zum Kochen. Schälen und schneiden Sie währenddessen den Knollensellerie und die Äpfel. Wer möchte, kann bei Bio-Äpfeln auch die Schale dran lassen. Würfeln Sie die Äpfel und den Sellerie nun klein und kochen Sie die Stücke fünf bis zehn Minuten weich. Nehmen Sie dann Obst und Gemüse aus dem Topf – das Kochwasser behalten! Geben Sie das Kochgut mit Zucker und Zitronensaft in eine Schale und zerkleinern Sie es zu einem Mus. Das geht am besten in einem Mixer. Ist keiner zur Hand, pressen Sie die Stücke durch ein Sieb oder nehmen Sie eine Gabel zum Zerkleinern. Bei Bedarf je nach Gusto etwas von dem Kochwasser hinzufügen.

Tipp: In Kombination mit Eis oder auch dunkler Schokolade entsteht eine unvergleichliche Geschmackskomposition – zudem gibt es hier mehr vegane Varianten.

Leichtes Obstdessert mit Stangensellerie

Sie möchten beim Nachtisch Kalorien einsparen? Dann greifen Sie doch auf einen leckeren, orientalisch angehauchten Obstsalat mit frischem Joghurt zurück. Auch hier geht der Sellerie in Kombination mit Apfel. Für vier Schälchen der klassischen Version mit Apfel braucht es:

4 Selleriestangen

2 Äpfel

1 Handvoll Datteln, entkernt

1 großer Becher Naturjoghurt (wahlweise vegane Variante)

1 Handvoll Kokosraspeln

Etwas Zimt und Muskatnuss

Schneiden Sie den frischen Sellerie, die Äpfel und Datteln in feine Stücke. Schmecken Sie den Joghurt mit etwas Zimt und Muskatnuss ab und teilen Sie ihn auf vier Schälchen auf. Das geschnittene Obst und Gemüse nun gleichmäßig darüber geben. Darüber gestreute Kokosraspel geben nicht nur einen willkommenen Kick am Gaumen, sondern werten das frische Dessert auch optisch auf.