[Sponsored] Schwarz ist düster und langweilig und eigentlich auch keine Farbe? Völlig falsch! Und wir beweisen es – vor allem wenn es um Lampen und Leuchten geht. Keine andere Farbe ist so vielseitig: elegant, modern, klassisch, zeitlos, gemütlich und ist mit so vielen Einrichtungsstilen kombinierbar. Egal ob Skandi-Look, Industrial, Landhaus oder Modern Living: schwarzen Lampen sind wahre Eycatcher sowie Design-Elemente und werten jeden Raum auf. Wir zeigen Ihnen unsere Favoriten von Lampenwelt und verraten, warum wir uns so in die schwarzen Leuchten verliebt haben.