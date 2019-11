Fleetweihnachtsmarkt in Hamburg: Gemütlich und romantisch

Inmitten von Hamburg liegt die Fleetinsel, die Jahr für Jahr die Heimat eines kleinen aber feinen Weihnachtsmarktes darstellt. Vor allem Romantikfans werden von diesem malerischen Markt begeistert sein. Die Lichter, die sich im Wasser des Fleets spiegeln, der Duft von Gewürzen, der in der Luft liegt, die kleinen Buden mit den vielen Lichterketten – schöner kann die Vorweihnachtszeit kaum sein.

Geöffnet: 25. November bis 23. Dezember

Eintritt: frei

Besonderheiten: Segeloldtimer mit Festbeleuchtung, Fleetweihnachtsfeier

Tipp: Wenn Sie schon in Hamburg sind, dann lohnt es sich, auch bei den anderen Weihnachtsmärkten der Stadt vorbeizuschauen. So gibt es in Hamburg zum Beispiel noch einen sehenswerten Weihnachtsmarkt an Jungfernstieg sowie in der Hafencity und selbst einen Roncalli-Weihnachtsmarkt können Sie in Hamburg bestaunen.