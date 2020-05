Schlaftipps: So schlafen Sie im Sommer besser

Schlaftipp 7: Routinen helfen beim Einschlafen

Es gibt verschiedenen Schlafroutinen, die einen erholsamen Schlaf begünstigen.

Dieselbe Schlafenszeit

Wer immer um dieselbe Zeit ins Bett geht, stellt damit seine innere Uhr. Der Körper kennt diese Zeit und fährt automatisch in den Schlafmodus. Er schüttet zur richtigen Zeit die richtigen Hormone aus und sorgt damit für einen schnelleren, festeren und erholsameren Schlaf – nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über.

Sorgen aufschreiben

Im Bett beginnt häufig das Gedankenkarussell. Wer Sie dadurch schlecht einschlafen, dann notieren Sie Ihre Sorgen in einem Block. Oftmals hilft es schon zu definieren, was Sie beschäftigt. Lassen Sie unter dem Eintrag Platz für Einfälle, wie Sie das Problem lösen könnten. Damit legen Sie Ihre Gedanken ab und können sich am nächsten morgen damit befassen.

Schöne Gedanken machen

Zeit für positive Stimmung. Erinnern Sie sich an einen schönen Urlaub oder denken Sie voller Vorfreude an ein schönes Ereignis in der Zukunft. Positive Stimmung unterstützt den Einschlafprozess.

Schlaftipp 8: Welche Entspannungsübungen helfen beim Einschlafen?

Entspannungsübungen helfen jederzeit beim Einschlafen. Wir haben ein paar Übungen zusammengestallt, die das Einschlafen erleichtern.

Traumreisen hören

Traumreisen führen Menschen, die schlecht zur Ruhe kommen, auf sanfte Art in den Schlaf. Es gibt ganz unterschiedliche Entspannungsgeschichten, die meistens mit sanfter Musik untermalt sind. Sie sind beispielsweise als CD bei buecher.de erhältlich.

Meditation

Die Meditation ist ein altbewährtes Mittel in vielen Kulturen, um am Abend zur Ruhe zu kommen und Körper und Geist zu entspannen. Setzen Sie sich in bequemer Haltung auf ein Kissen auf dem Boden oder aufs Bett und fixieren Sie Ihre Gedanken beispielsweise auf ein Bild. Lassen Sie keine anderen Gedanken zu, kauen Sie keine Sorgen durch und machen Sie keine Pläne für den Tag. Bei der Meditation geht es darum, das Gedankenkarussell zu stoppen.

Gute-Nacht-Yoga

Yoga hilft bei zahlreichen körperlichen und psychischen Beschwerden und damit auch bei Schlafstörungen. Diese Übungen erlernen Sie am besten unter Anleitung in einem Kurs.

Schlaftipp 9: Leichte Speisen vor dem Schlafengehen

Üppiges Essen liegt schwer im Magen. Achten Sie deshalb vor dem Schlafengehen auf Ihre Ernährung. Leichte Kost wie Salate oder Suppen sind das ideale Abendessen. Der Verdauungstrakt kommt dadurch schneller zur Ruhe.