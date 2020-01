Alleskönner Rückensport: Fit und gesund im Alltag

Stabilisator Unterarmstütz – kraftvoll gegen Haltungsschäden

Für mehr Körperspannung, die sich positiv auf die komplette Haltung auswirkt, bietet sich eine einfache und leicht zu steigernde Übung an: der Unterarmstütz.

Dafür einfach auf den Bauch auf den Boden legen und die Hände falten. Die Ellenbogen zeigen v-förmig nach außen, die Fußspitzen berühren den Boden. Wie in der Liegestütz-Haltung werden nun Brust, Bauch, Hüfte und Oberschenkel angehoben. Wichtig dabei: Der Körper sollte wie ein Brett gleichmäßig und ohne durchzuhängen in der Luft gehalten werden. Hier hilft ein Blick in den Spiegel oder die Unterstützung eines Sportskollegen: Ist die Haltung so korrekt?

Die Übung eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene: Wer wenig trainiert ist, steigert die Zeit, in der der Körper nach oben gestemmt wird, langsam – bis 60 Sekunden kein Problem mehr darstellen. Routinierte Sportler bringen Variation in die Übung: Beispielsweise durch das abwechselnde Anheben der Füße oder das Abstützen der Arme auf einem Gymnastikball.

Das Theraband: Günstiges Tool für den Rückensport

Als günstige Allroundtalente erweisen sich Therabänder. Sie sind schon für wenige Euros zu haben und ermöglichen ein vielseitiges Rückentraining. Wichtig bei allen Übungen mit dem elastischen Band: Das Theraband sollte intakt sein und keine Risse aufweisen - sonst besteht Verletzungsgefahr. Selbiges gilt für das sichere Verankern. Das Gummiband muss immer sicher um die Hände oder die Füße gelegt oder sicher unter den Knien fixiert sein.

Rudern mit dem Theraband

Eine beliebte und einfache Ruder-Variante lässt sich auch mit dem Theraband durchführen. Die Ausgangsposition beginnt im hüftbreiten Stand. Die Knie sind leicht gebeugt, das Theraband befindet sich unter den Füßen. Beide Enden sind gleich lang und werden mit den Händen festgehalten. Der Rücken bleibt gerade, der gesamte Oberkörper ist nach vorn geneigt. Eine solide Grundspannung erzielen Sie durch einen angespannten Bauch und zurückgenommene Schultern.

Wie beim Rudern am Gerät werden nun die Ellenbogen eng am Körper nach hinten gezogen. Dabei ist die Übung im Bereich der Brustwirbelsäule zwischen den Schulterblättern spürbar. Achtung: Nur die Arme und die Schulterblätter sollten sich bewegen. Der Rest des Körpers verharrt in der Grundspannung. Nach der Ausführung wird das Theraband wieder in die Ausgangsposition zurückgeführt. Zwölf Wiederholungen garantieren einen merklichen Trainingseffekt.

Durch einen Blick in den Spiegel gelingt es auch bei dieser Übung, die Körperhaltung im Auge zu behalten. Und ein weiterer Tipp aus der Sportpsychologie: Wer beim Ausführen der Übung an die Muskelpartien im oberen Rücken denkt, benutzt diese auch. Ausprobieren lohnt sich!