Parfum Finder für sie und ihn: Die Trends des Jahres entdecken

Der perfekten Parfum für unterschiedliche Hauttypen

Nicht nur die Duftfamilien sagen etwas darüber aus, wie ein Parfüm riecht, sondern auch die „Leinwand“ auf der sie ihre Duftkompositionen entfalten. Gemeint ist damit die Haut des Menschen mit ihrem individuellen pH-Wert und Hauttyp. Es kann nämlich sein, dass dasselbe Parfum bei zwei Menschen ganz unterschiedlich riecht – und dabei nicht immer gleichermaßen angenehm.

Deshalb befassen wir uns in unserem Parfum Finder auch mit den Hauttypen und den unterschiedlichen Anforderungen an das perfekte Parfüm.

Ölige Haut: Auch wenn ölige Haut für die meisten Menschen eher weniger erstrebenswert erscheint, bietet sie doch die perfekte Grundlage für die Duftstoffe, um lange auf der Haut zu bleiben. Zu empfehlen sind Parfums mit Zitrusnoten, da sie erfrischen und ein leichtes Gefühl auf der Haut hinterlassen. Dazu gehört zum Beispiel „Neroli Portofino Acqua“ von Tom Ford, das Sie bei Parfumdreams finden.

Empfindliche Haut: Bei empfindlicher Haut geht es weniger um Duftnoten, sondern eher darum, auf natürliche Inhaltsstoffe zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei geringer, dass die Haut auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagiert. In unserem Parfum Finder können wir Düfte von Naturkosmetik-Herstellern empfehlen.

Das Parfüm fürs Leben finden – mit unseren Tipps im Nu zum Lieblingsduft

Wenn Sie sich auf die Suche nach einem neuen Parfum begeben, werden Ihnen die Parfum-Finder-Vorschläge vielseitige Hilfestellungen bieten. In einer Parfümerie vor Ort gestaltet sich die Suche nach dem perfekten Duft ein wenig anders. Anstelle allgemeiner Merkmale und Eigenschaften geht es vor Ort vor allem um das richtige Näschen. Es gibt so einiges, was die Parfümsuche erfolgreich macht:

Gehen Sie am besten morgens los, um Parfüm zu kaufen. Am Morgen ist der Geruchssinn am stärksten.

Lassen Sie sich gut beraten und suchen Sie sich eine Parfümerie aus, in der gut geschultes Personal arbeitet. Beschreiben Sie den Mitarbeitern, wie Sie sich ihren Wunschduft vorstellen und lassen Sie sich mehrere Düfte zeigen.

Es sollten nicht mehr als 3-4 Düfte sein, die Sie auf einmal miteinander vergleichen. Mehr als das kann der Mensch in der Regel nicht erschnuppern und auseinanderhalten.

Neutralisieren Sie Ihren Geruchssinn vor jeder neuen Parfümprobe. Am besten gelingt dies mithilfe des eigenen Körpergeruchs. Halten Sie Ihre Nase dazu zum Beispiel in Ihre Armbeuge und atmen Sie mehrmals tief ein.

Nachdem Sie eine engere Auswahl aus zwei Düften getroffen haben, können Sie sie an die Unterseite der Handgelenke sprühen, denn auf dem Teststreifen riecht ein Parfum meist anders als auf der Haut.

Mit dem Parfum Finder zum Traumduft

Mit unserem Parfum Finder und den Einkaufstipps wird Ihr neuer Lieblingsduft schon bald Ihnen gehören. Und wer sagt denn, dass es ein einziges Lieblingsparfüm sein muss? Parfum-Trends wird es immer geben und Geschmäcker ändern sich im Laufe der Zeit. Vielleicht ist Ihr neues Parfum auch der Anfang einer ganzen Sammlung, um die Sie jeder beneiden wird.