Oktoberfest-Outfit: Diese Styles sind 2019 angesagt!

O´zapft is – so heißt es bald wieder auf dem Münchner Oktoberfest. Dabei stehen nicht nur Bier und Fahrgeschäfte im Vordergrund, sondern auch die neuesten Wiesn-Fashiontrends. Lesen Sie, welche Trends in dieser Saison angesagt sind und mit welchem Oktoberfest-Outfit Sie garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Erfahren Sie mehr über das perfekte Styling zum Dirndl und wie auch der Mann für jedes Festzelt gut angezogen ist. So steht einem unvergesslichen Wiesn-Besuch nichts mehr im Wege!