Hilfiger trifft auf Hamilton: Werden Sie zum modebewussten Weltmeister

Bereits zum vierten Mal kooperiert Tommy Hilfiger mit dem britischen Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton. Seit dem 16. Februar können Sie bei Tommy Hilfiger die neue TommyXLewis-Kollektion ergattern. Das Besondere daran: ein Style, der allen passt und für alle designt wurde.

Streatwear in Bio-Qualität

Die TommyXLewis-Kollektion ist die neue Streatwear-Interpretation des Modelabels. Viel Bio-Baumwolle wird hierfür verwendet. Dies zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in der Mode kein Nischenthema mehr ist und modebewusst Bio sein kann. Jedes Stück kann optimal mit den anderen Kleidungsstücken der Kollektion kombiniert werden. Dieses Bio-Baumwollshirt im urban-frischen Look und großen, aber dezent wirkenden Oversize-Logo, passt wunderbar zu diesem oversize Hoodie mit doppeltem Kragen, der Ihre Lässigkeit unterstreicht.

Legere und lässig wirken Ihre Beine, wenn Sie diese Bio-Baumwollhose in Ihr Outfit integrieren. Dank Stretch und des optimalen Schnitts bietet die Cargo-Hose absolute Bewegungsfreiheit und stellt Ihr Modebewusstsein unter Beweis. Wenn Sie es noch sportlicher und leichter möchten, empfehlen wir Ihnen diese 2-in-1 Trainingshose der TommyXLewis-Kollektion. Durch den praktischen Reißverschluss an den Beinen verwandeln Sie die lange Trainingshose in kurze Shorts. Optimal für Freizeitaktivitäten. Optimal dazu passt diese Trainingsjacke. Wie die Hose können Sie auch die Jacke kürzen: Die Ärmel können durch den Reißverschluss abgenommen werden.

Sie möchten zwar urban gestylt sein, schätzen aber einen einfacheren Look? Kein Problem, denn auch das kann die Streatwear-Kollektion. Greifen Sie auf dieses einfache, elegante Oxford-Hemd aus Bio-Baumwolle zurück. Dies ist für die Umwelt gut und fühlt sich angenehm fein auf der Haut an. Sie benötigen die passende Jeans dazu? Diese Slim Fit-Jeans aus Bio-Baumwolle wird zum idealen und trendigen Begleiter in Ihrem Alltag.