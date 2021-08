Wo beginnt Mode für große Frauen?

Die durchschnittliche deutsche Frau ist etwa 1,64 Meter groß und wiegt um die 68 Kilo. Schauen wir speziell nach Mode für große Frauen, beginnen die Angaben meistens zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter. Viele denken sicher: „Wo ist das Problem? Große Frauen können doch alles tragen. Immerhin haben sie schöne lange Beine." Doch während kleine Frauen zu großen Frauen aufblicken und gerne ihre Körpergröße hätten, um den Modelmaßen näher zu kommen, hadern lange Damen hin und wieder mit der passenden Kleidung. Sie werden häufig mit zu kurzen Ärmeln und Hosen konfrontiert und leiden darunter, schnell maskulin zu wirken.

Tall Fashion: Stylingtipps für große Frauen

Große Frauen wollen nicht immer aus der Masse herausstechen. Wie alle Ladies wollen sie etwas tragen, das ihrer Figur schmeichelt. Damit das gelingt, geben wir im Folgenden ein paar Modetipps für große Frauen.

Freie Wahl bei den Hosen

Was die Hosenform angeht, haben lange Damen das große Los gezogen: Sie können alles tragen. Egal, ob enge Röhrenjeans oder weite Marlene-Hosen, großen Frauen steht jede Art von Beinkleid. Wer etwas kleiner wirken möchte, trägt am besten Hüfthosen. Wer jedoch gerne seine langen Beine betont, der ist mit High-Waist-Hosen gut bedient.

Die passende Hosenlänge zu finden, ist nicht immer einfach. Gut, dass es einige Hersteller gibt, die neben Kurzgrößen für kleine Frauen auch Langgrößen für große Frauen anbieten. Bei Jeanshosen ist die Wahl oft einfacher. Diese sind bei gleicher Bundgröße in unterschiedlichen Längen zu erhalten. Als normal gilt hier die Länge 32, die 34 und 36 hingegen sind optimal für lange Beine geeignet.

Unser Tipp: Sollte einmal nicht die passende Hosenlänge dabei sein, können große Frauen auch auf den Hochwasserhosen-Trend aufspringen. Knöchel zeigen ist schließlich angesagt.

Kleider und Röcke in Midi und Maxi

Wie der Name bereits verrät, sind Maxiröcke und -kleider wie gemacht für Frauen mit langen Beinen. Bei dieser Körpergröße kommen die Kleidungsstücke besonders gut zur Geltung. Sie lassen große Frauen elegant und feminin aussehen. Auch Röcke in Midi-Länge sehen wunderbar an langen Damen aus. Vorsicht ist hingegen bei Kleidern geboten, die um die Waden herum enden. Das kann schnell so wirken, als wäre ein langer Rock zu kurz geraten.

Selbstverständlich können große Frauen ebenfalls Miniröcke tragen. Jedoch sollten sie wissen, dass sie dann zum einen noch größer aussehen und zum anderen der Rock sehr kurz werden kann - hierbei hilft eine stylische Strumpfhose.

Bei der Frage danach, welcher Schnitt sich am besten für große Frauen eignet, gilt Folgendes: Wer etwas kleiner aussehen möchte, sollte ein weit geschnittenes Kleid tragen und auf einen breiten Rundhals-Ausschnitt achten. Enge Kleider und Teile mit einem V-Ausschnitt lassen Frauen noch größer wirken.