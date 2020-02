1. Rezept: Bunter Kartoffelsalat (vegan)

Zutaten: 2 Kartoffeln, ½ Gurke, 1 Paprika, 2-3 Tomaten, Essig, Öl, Kräuter, 1 TL Senf, Gewürze

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung: Kartoffeln schälen und im Salzwasser ca. 20 Minuten weichkochen. Derweil Gurken, Paprika, Tomaten in kleine Würfel schneiden und mit 4 EL Ölivenöl, 1 EL Essig und einem TL Senf vermengen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffeln aus dem Wasser nehmen, in Scheiben schneiden und dazugeben. Wer möchte, kann den Salat mit Schafskäse verfeinern, der oben drauf gestreut wird.

Lunchbox-Tipp: Für dieses Gericht reicht eine einfache Lunchbox völlig aus.

2. Rezept: Hähnchenspieße mit Marinade (Fleisch)

Zutaten: 2 Minutenschnitzel vom Hähnchen, Thymian, Zitrone, Olivenöl, Gewürze

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung: Am besten frischen Thymian abzupfen und grob hacken. Anschließend Zitronenschale abreiben, Zitronensaft auspressen und 4 EL Olivenöl dazugeben und alles vermengen. Jetzt Hähnchenschnitzel mit der Marinade bestreichen, im Anschluss in Olivenöl scharf anbraten und noch einmal marinieren. Schmeckt kalt und warm.

Lunchbox-Tipp: In mehrfächrigen Lunchboxen können Sie zusätzlich als Beilage zu den Spießen noch Gemüsesticks mitnehmen.

3. Rezept: Deftige Kartoffelsuppe (vegan)

Zutaten: 2 Kartoffeln, 1 Paprikaschote, 2 Möhren, 150ml Gemüsebrühe, ½ Zwiebel, Olivenöl, Thymian, Salz

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung: Kartoffeln schälen und zusammen mit Paprika und Möhren würfeln. Zusammen mit Brühe in einen Topf geben und 25 Minuten kochen. In der Zwischenzeit Zwiebel hacken und in Olivenöl glasig anbraten und nach Ende der Kochzeit in den Topf geben. Alles mit Thymian und Salz abschmecken.

Lunchbox-Tipp: Diese Suppe schmeckt nur warm. Wer keine Kochplatte im Büro hat, dem empfehlen wir eine elektrische Lunchbox.

4. Rezept: Quinoa-Taboulé (vegan)

Zutaten: Quinoa, ½ Zwiebel, 1-2 Tomaten, ½ Salatgurke, Petersilie, Gewürze, Olivenöl, Limettensaft

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitung: Quinoa in einem feinmaschigen Sieb auswaschen, in einen Topf mit doppelt so viel Salzwasser geben und 15 Minuten kochen lassen, bis die Schalen aufgebrochen sind. In der Zwischenzeit Zwiebel, kleine Tomaten und die halbe Salatgurke würfeln und in eine Salatschüssel geben, Petersilie hacken und zusammen mit 1 EL Olivenöl dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Limettensaft abschmecken und zum Schluss mit der Quinoa vermengen.

Lunchbox-Tipp: Das Auge isst mit. Für dieses vegane Meal Prep eigenen sich Lunchboxen mit Botschaften