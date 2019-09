So lecker: Einfache Low-Carb-Rezepte für den Büroalltag

Low-Carb-Rezepte: Mittagessen im Büro

Der Lunch im Büro zählt wohl zu den Königsdisziplinen der kohlenhydratarmen Ernährung. So sollte die Hauptmahlzeit während des Bürotages einerseits leicht, aber andererseits nahrhaft sein. Eine Herausforderung: Wer zu wenig isst, kann sich gegen Ende des Arbeitstages nicht mehr konzentrieren – wer zu viel isst, läuft schnell Gefahr, ins Mittagstief zu fallen.

Es kommt also auf eine gute Balance an – mit diesen Low-Carb-Rezepten zum Mittagessen leichter als gedacht. Dabei gilt wie so oft: Die richtige Vorbereitung ist alles!

Low-Carb-Sandwich mit Eiweißbrot

Ein belegtes Brötchen: Der Klassiker in der Mittagspause. Es schmeckt lecker und ist außerdem schnell zubereitet. Wären da nur nicht die Kohlenhydrate. Aber: Brote gibt es auch in der Low-Carb-Variante. Und wer es selbst zubereitet, weiß auch, was drinsteckt.

Für ein Eiweißbrot brauchen Sie:

100 g gemahlene Mandeln

100 g geschrotete Leinsamen

4 EL sowie 1-2 EL Weizenkleie

2 EL Dinkelvollkornmehl

1 Päckchen Backpulver

1 TL Salz

300 g Magerquark

8 Eiweiß (Größe M)

2 EL Kürbis- und Sonnenblumenkerne oder Weizenkleie

Trennen Sie die Eier und mischen Sie Mandeln, Leinsamen, 4 EL Weizenkleie, Mehl, Backpulver und Salz. Fügen Sie den Magerquark und das Eiweiß hinzu und kneten Sie die Masse mit einem Rührgerät, bis ein glatter Teig entsteht. Legen Sie den Boden einer Kastenform mit Backpapier aus und geben Sie den Teig in die Form.

Backen Sie das Brot etwa 50 Minuten lang und lassen Sie es danach auskühlen. Belegen Sie das Brot danach mit Ihren Lieblingszutaten, beispielsweise Schnittkäse, Schinken oder Frischkäse: Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Tomaten und Salatblätter eignen sich hervorragend als gesundes Topping.

Zwiebelkuchen neu interpretiert

Der Zwiebelkuchen ohne Carbs ist auch kalt ein Genuss – und eignet sich somit perfekt für die Mittagspause im Office. Er kommt zudem ganz ohne Mehl aus und ist dabei ein wahrer Sattmacher, ohne zu schwer im Magen zu liegen.

Für den Zwiebelkuchen benötigen Sie:

400 g Zwiebeln / 3 mittelgroße Zwiebeln

200 g Emmentaler gerieben

200 g Räucherspeck

100 g Kichererbsen Mehl

4 Eier

150 ml Milch

200 g Quark

Muskatnuss

Butter zum Einfetten

Schneiden Sie die Zwiebeln in kleine Würfel und heizen Sie den Backofen auf 175 Grad vor. Braten Sie den Räucherspeck an. Vermengen Sie danach alle Zutaten in einer großen Schüssel. Fetten Sie eine Quiche-Form ein und geben Sie die Masse dazu. Backen Sie den Zwiebelkuchen etwa 50 Minuten lang.

Dieses Rezept eignet sich selbstverständlich auch als ein Low-Carb-Rezept fürs Abendessen – am besten frisch aus dem Backofen, zusammen mit einem leckeren Salat.