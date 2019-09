So geht günstig reisen: Ihr Low Budget-Traumurlaub

Wie können Sie günstig reisen?

Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ohne großes Reisebudget günstig von A nach B Zu kommen. Ein paar davon haben wir Ihnen im Folgenden aufgelistet.

FlixBus

Mit dem knallgrünen Fernbus reisen Sie sehr günstig in 2000 Städte in Deutschland und Europa. Die Busse sind sehr komfortabel mit WCs und bordeigenem WLan ausgestattet. Das günstigste Ticket kostet 5 Euro. Für eine Reise von Berlin nach Prag zahlen Sie je nach Reisezeit zwischen 20 und 50 Euro.

Roadtrip

Sie haben ein Auto? Prima, dann packen Sie ein paar Sachen zusammen, setzen Sie sich hinter das Steuer und fahren Sie los. Seien Sie spontan, halten Sie dort an, wo es Ihnen gefällt, übernachten Sie in Motels oder auch im Auto. Alles, was an Kosten auf Sie zukommt, ist das Benzin und die Verpflegung.

Mitfahrzentrale

Ganz sicher gibt es irgendwo Menschen, die genau zu derselben Zeit dasselbe Ziel ansteuern wie Sie. Finden Sie diese Menschen über die Mitfahrzentrale und schließen Sie sich an. Zusammen zu fahren, macht doch ohnehin sehr viel mehr Spaß als allein.

Ryanair

Hinter Ryanair verbirgt sich eine Billigfluglinie, mit der Sie sehr günstig innerhalb Europas reisen. Einen Hinflug nach Palma im Juni bekommen Sie schon für 20 Euro. Im Preis ist nur Handgepäck enthalten, aber für einen Low-Budget-Urlaub muss das reichen, was in den Handkoffer passt. Fliegen Sie idealerweise in der Woche zu unbeliebten Zeiten am frühen Morgen oder zum späten Abend. Zu diesen Zeiten sind die Flüge besonders günstig.

Carsharing

Wer kein eigenes Auto besitzt und trotzdem mobil sein möchte, sollte sich mit dem System Carsharing vertraut machen. Sie können entweder von privat oder über gewerbliche Anbieter Autos für einen bestimmten Zeitraum mieten und damit beispielsweise eine Städtereise machen.