Eleganz pur! Kleider für Ihren großen Auftritt

Dass Kleider wieder ganz oben im Modegeschäft mitspielen, ist nicht überraschend. Immerhin hält sich dieser Trend schon seit einiger Zeit. Doch dieses Jahr trifft Eleganz auf Alltagstauglichkeit. Wenn Sie es ganz elegant wollen, dabei aber nicht auf eine legere Optik verzichten möchten, dann ist ein ärmelloses High-Low-Modell genau das Kleid für Ihren Geschmack. Mit seiner inspirierenden Wickeloptik wirkt das Kleid besonders vorteilhaft und mit dem floralen Everglade-Print ist es die richtige Wahl für laue Sommerabende mit Freunden bei einem Glas Prosecco.

Alltaugstauglich, schlicht und trotzdem elegant ist auch dieses luftig-leichte Etuikleid mit Highland-Print. Es betont nicht nur vorteilhaft die Taille, sondern rundet mit einem elastischen Gürtel Ihren Auftritt, etwa im Büro oder nach erledigter Arbeit beim Feierabend-Wein mit Kollegen, ab.

Modebewusstsein kann auch Freizeit

Sie sind es leid, sich im Sommer in enge Jeans zwängen zu müssen? Dann ist ein Skaterkleid die richtige legere Kleidung für Ihren Look. Dieses Stück von Ted Baker bringt Pariser Flair in Ihre Garderobe und wirkt einzigartig und feminin. Durch den Vintage-Look sorgt es auch frische in Ihrem Alltag, ohne dabei an Bequemlichkeit zu verlieren. Und das praktische daran: das Skaterkleid in Woodland-Print passt nicht nur ausgezeichnet zu Sneakers, sondern es passt auch wunderbar zu eleganten High Heals.

Auch dieses Minikleid mit blumigen Highland-Print sorgt für den richtigen Touch Glamour in Ihrer Freizeitgarderobe. Ideal für warme Frühlingstage, ist es die richtige Begleitung für einen entspannten Shopping-Tag, einen geselligen Drink unter Freunden oder um einfach durch die Straßen zu flanieren. Egal zu welcher Gelegenheit Sie dieses Kleid tragen möchten: Sie werden sich darin wohl fühlen und eine bezaubernde Ausstrahlung haben.

Wenn Sie es noch legerer mögen, wie wäre es dann mit Jogginghose und Sweatshirt? Wenn Sie jetzt an ausgetragene und schmuddelige Trainerhosen denken, dann können wir Sie beruhigen: auch Ihr nächster Jogging-Ausflug muss sich in Sachen Mode nicht verstecken. Mit dieser einfachen, aber trotzdem auffallenden Jogginghose mit Highland-Stickereien machen Sie nicht nur beim Laufen eine gute Figur. Auch bei einem gemütlichen Spaziergang am Wochenende oder beim stilvollen Besuch eines Fitnesscenters, können Sie Ihr Modebewusstsein unterstreichen. Am besten kombinieren Sie die Hose mit diesem passenden Sweatshirt. So schön kann Freizeitkleidung von Ted Baker sein! Sie können diese Kombi auch zu Hause auf dem Sofa anziehen. Aber seien wir ehrlich: dafür wäre diese legere Kleidung wirklich zu Schade.