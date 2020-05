Kostenlose Hörspiele für Kinder: Es war einmal…

Märchen: weil es nie genug Magie geben kann

1. Tischlein deck‘ dich

Dieses klassische Märchen der Gebrüder Grimm können Sie auf dem Portal von Ohrka e.V. aufrufen und gratis abspielen. Mit einer Länge von knapp 20 Minuten ist es das perfekte Märchen für die Zeit vor dem Einschlafen. Die kleinen Zuhörer erfahren etwas über die Geschichte der drei Schneidersöhne, die durch eine Verkettung von Umständen magische Wesen und Gegenstände bekommen – und über die Herausforderung, das Richtige zu tun. Eine App wird bei Ohrka aktuell nicht angeboten, aber dafür sind einfach alle Inhalte auf dem Ohrka-Portal vollkommen gratis.

2. Ali Baba und die vierzig Räuber

Zu unseren Empfehlungen der kostenlosen Hörspiele für Kinder gehört auch dieses wunderbare Märchen aus der Sammlung „Märchen aus tausendundeiner Nacht“. Der Klassiker der Weltliteratur erzählt die Geschichte des Holzfällers Ali Baba, der mithilfe einer Sklavin die vierzig Räuber überlistet und einen sagenumwobenen Schatz findet. Auch dieses Hörspiel gibt es vollkommen kostenlos – und zwar auf dem Portal von vorleser.net. Die Geschichte hat eine Länge von einer Stunde und 13 Minuten und Sie müssen sie vor dem Abspielen zunächst herunterladen. Sie können das Hörspiel zusammen mit allen anderen Hörspielen auch über die App von vorleser.net finden und abspielen – und auch hier sind die Inhalte natürlich gratis.

3. Großmutters Pelz – Keine Märchensammlung

Dieses kostenlose Hörspiel für Kinder besteht eigentlich aus 16 verschiedenen Kurzgeschichten. Auch wenn der Titel ganz deutlich „Keine Märchensammlung“ sagt, so sind dies doch fantasievolle Geschichten mit überraschenden Wendungen, die die Zuhörer in andere Welten entführen. Herunterladen können Sie diese besondere Kurzgeschichtensammlung nach einem Buch von Mara Burmester bei den SWR2 Kinderhörspielen. Allzu groß ist die Auswahl der Hörspiele für Kinder auf diesem Portal nicht, aber alles, was Sie dort an Hörspielen entdecken, ist ohne Wenn und Aber kostenlos.