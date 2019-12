Mit kabellosen Kopfhörern und Smartwatch im Bluetooth-Glück

HUAWEI FreeBuds 3 – Alleskönner für die Ohren

Die FreeBuds 3 gibt es in Weiß oder Schwarz und werden in einem schicken, kleinen und abgerundeten Etui geliefert. Ähnlich wie andere Konkurrenzprodukte ist das Etui gleichzeitig eine Ladestation, in der die Kopfhörer in nur einer Stunde vollständig aufgeladen werden. Vor allem wenn Sie unterwegs sind, ist das sehr praktisch. Was die kleinen Klangkünstler noch so können, erfahren Sie hier.