Wie funktionieren Kochboxen?

Kochboxen sind perfekt für Menschen geeignet, die gerne selber kochen, sich aber mehr Abwechslung in der Küche wünschen und Zeit im Supermarkt sparen wollen. Die Pakete liefern spannende Rezepte mit den dazu passenden Zutaten - immer frisch und genau in der Menge, die für das Essen benötigt wird. So landen keine Lebensmittel im Müll.

Meist sind die Boxen für zwei bis fünf Personen ausgelegt. Sie haben die Wahl, ob Sie lieber Fleisch oder vegetarisch essen wollen und suchen sich anschließend aus wöchentlich wechselnden Gerichten Ihre Favoriten aus. Die Kochboxen funktionieren fast alle nach dem Abo-Prinzip. Allerdings können Sie das Abo je nach Anbieter unterschiedlich flexibel pausieren, fortsetzen oder kündigen. Sie sind nicht dazu verpflichtet, jede Woche eine Kochbox zu bestellen.