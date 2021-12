LEGO Spielzeug: Bunte Steine für jede Menge Spielspaß

Weihnachtsgeschenke für Kinder gibt es von LEGO zuhauf. Die zahlreichen verschiedenen Sets bringen sowohl Jungen als auch Mädchen sehr viel Freude. Wir stellen einige MediaMarkt Angebote näher vor.

LEGO 71753 Kais Feuerdrache

Das 563-teilige Set gehört zur Reihe von LEGO NINJAGO und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Es beinhaltet einen außergewöhnlich beweglichen Drachen, mit dem Kinder ihrer Fantasie in etlichen Abenteuern freien Lauf lassen können. Darüber hinaus gehören zu dem LEGO NINJAGO Set diese vier Minifiguren: die Ninja Nya, Kai und Zane sowie der böse Skelettgeneral Wyplash. Wurde der Feuerdrache erst einmal aufgebaut und sind seine Flügel ausgebreitet, ist er 23 cm groß, 27 cm lang und 59 cm breit. Aktuell gibt es das Kinder Weihnachtsgeschenk für nur 35,99 Euro statt 49,99 Euro.

LEGO 43194 Annas und Elsas Wintermärchen

Mit diesem zauberhaften LEGO Disney Set lernen Kinder ab 4 Jahren das Bauen. Es beinhaltet den Eispalast, bekannt aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin", sowie die Spielfiguren Anna und Elsa, drei kleine Schneemänner, die beliebte Figur Olaf und drei weitere kleine Modelle. Der Eispalast lässt sich dank verständlicher Bildanleitung kinderleicht aufbauen und ist dann 23 cm hoch und 13 cm hoch. Das LEGO Disney Set gibt es aktuell für nur 32,99 Euro statt 39,99 Euro - ein grßartiges Weihnachtsgeschenk für Kinder, mit dem sie sich spielerisch zu jungen Baumeistern entwickeln können.

LEGO Star Wars™ Scout Trooper™ Helm

LEGO Star Wars ist nicht nur ein Kinder Weihnachtsgeschenk, auch Erwachsene haben daran ihre Freude. Das hochwertige Set besteht aus 471 Teilen und eignet sich hervorragend als Dekoration in jedem Regal. Der Helm ist am Ende 18 cm hoch, 11 cm breit und 12 cm tief - er beansprucht also wenig Platz und ist doch ein echter Hingucker. Im MediaMarkt Angebot ist er aktuell für nur 35,99 Euro statt 49,99 Euro zu haben.