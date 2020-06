Ist Kakao gesund? Das steckt in der braunen Bohne

Sind diese Bestandteile des Kakaos gesund?

Kakao besteht aus rund 300 verschiedenen Substanzen, wobei noch nicht alle Bestandteile bekannt sind. Manche von diesen haben eine gesundheitsfördernde Wirkung, etwa auf das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, das hormonelle System oder das Immunsystem. Einige Bestandteile des Kakaos haben auch eine blutdrucksenkende Wirkung. Allerdings lässt sich die dafür benötigte Menge nicht durch den Konsum von Schokolade erreichen. Dafür müssten ungefähr 200 Gramm Kakaopulver oder ungefähr sieben Tafeln Vollmilchschokolade pro Tag konsumiert werden.

Glücksmacher Anandamid und Serotonin?

Anandamid ist ein Cannabinoid, das auch in der Kakaobohne vorkommt. Wer sich nun darüber freut, mit dem Essen von Schokolade eine ähnliche Wirkung zu erzielen wie mit Marihuana: dem ist nicht so. Der Anandamid-Anteil im Kakao ist dafür viel zu gering. Es müssten 20 bis 30 Kilogramm bzw. 200 bis 300 Tafeln Schokolade verspeist werden, um eine berauschende Wirkung zu spüren. Der Glücksmacher Anandamid ist deshalb auch nicht dafür verantwortlich, dass Schokolade süchtig machen kann. Dies liegt wohl eher am Zucker. Und ob Anandamid dafür sorgt, dass wir uns beim Schokoladenkonsum glücklich fühlen, lässt sich auch nicht beweisen. Aber wer benötigt für den Verzehr von Schokolade schon irgendwelche Beweise?

Deutlich wirksamer für die Glücksgefühle ist Serotonin. Dieses wird durch das Essen von Süßem erst im Körper gebildet. In Kakao und somit auch in Schokolade kommt Serotonin auch natürlich vor, nämlich ein Mikrogramm pro Gramm Kakao. Allerdings ist diese Menge zu gering, um einen nachweisbaren Effekt im Körper nachzuweisen. Vielmehr spielt beim Verzehr von Schokolade die Psychologie eine entscheidende Rolle: wir fühlen uns nach einem Stück Schokolade deshalb glücklicher, da wir mit Schokogenuss in der Regel schöne und positive Erinnerungen verbinden, etwa mit Kindheitserinnerungen.

Theobromin und Coffein als Fitmacher im Kakao?

Bis zu 2,5 Prozent einer Kakaobohne besteht aus Theobromin, welches mit Coffein strukturverwandt ist und eine anregende Wirkung auf das Nervensystem hat. Ein Kilogramm Schokolade mit einem Kakaogehalt von 70 Prozent besteht aus bis zu zehn Gramm Theobromin. Coffein kommt in einer geringeren Dosis in einer Tafel Schokolade vor: in 100 Gramm Schokolade mit einem Kakaogehalt von etwa 60 Prozent kommen 43 Milligramm Coffein vor. Eine Kakaobohne wiederum besteht aus 1,2 Prozent Theobromin sowie aus 0,2 Gramm Coffein.

Theobromin und Coffein wirken als Wachmacher. Bestenfalls steigern sie die geistige Leistungsfähigkeit und regen die Produktion der Magensäfte an. Schlimmstenfalls führen sie zu Schlaflosigkeit oder gar bis hin zum Herzinfarkt. Aber keine Sorge: die Dosis im Kakao ist sowohl für die Steigerung der Leistungsfähigkeit als auch für ein Herzinfarkt viel zu gering. Kaffee oder Tee sind dafür geeigneter. Allerdings wirkt Theobromin stimulierend für den Kreislauf und das zentrale Nervensystem. Außerdem soll Theobromin das Risiko von Schwangerschaftsvergiftungen senken, wie eine amerikanische Langzeitstudie von 1996 bis 2000 herausfand.

Aber Achtung: für Tiere kann die Theobromin-Menge in einer Tafel Schokolade gefährlich werden. Für einen kleinen Hund mit einem Körpergewicht von rund zehn Kilogramm kann eine Tafel Edelbitterschokolade lebensgefährlich sein. Dies liegt daran, dass Hunde Theobromin nur schwer und langsam abbauen können.