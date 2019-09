Selber machen: DIY IKEA Hacks für Ihr Heim

An IKEA kommt heute niemand so einfach vorbei. Selbst wenn es nicht die gesamte Wohnungseinrichtung ist, so sind es zumindest einige Möbelstücke, die fast jeder von uns zu Hause hat. IKEA-Möbel sind günstig, einfach aufzubauen und sehr praktisch. Zugleich sind die meisten Möbel des schwedischen Einrichtungshauses aber auch so bekannt, dass sie schnell nach 08/15-Einrichtung aussehen. Zum Glück sind sie aber auch so vielfältig, dass es gar nicht sein muss! Denn mit einigen cleveren IKEA Hacks verwandeln Sie die funktionalen Möbel in außergewöhnliche Unikate. Es ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken mögen und wir zeigen Ihnen, was in puncto IKEA Hacks alles möglich sein kann.

IKEA Hacks für KALLAX-Regale: Toben Sie sich richtig aus

Kaum etwas sagt so deutlich „IKEA“ wie ein KALLAX-Regal. Die praktischen Möbel mit ihren Würfelfächern gibt es in allen möglichen Formen und Größen und jeder, der sie sieht, muss sofort an das Möbelhaus aus Schweden denken. So nützlich KALLAX-Regale auch sein mögen, so unspektakulär sind sie aber auch. In Weiß, Schwarz und wagen Holzfarben sind sie meist erhältlich und eher schlicht gehalten.

Mit ein bisschen Vorstellungskraft und den richtigen Utensilien wird aus dem altbekannten IKEA-Möbelstück allerdings eine Leinwand, die sich auf vielfache Weise gestalten lässt. Und es ist eine dankbare Leinwand, dieses KALLAX-Regal. Es lässt sich bemalen, bekleben und besprühen. Es lässt sich ganz einfach zweckentfremden oder mit anderen Vertretern seiner Art zu etwas Neuem verschmelzen. Sie können bei Ihren DIY-Projekten der Fantasie freien Lauf lassen und sich nach Herzenslust austoben. Inspirationen gefällig? Hier einige Ideen für IKEA KALLAX Hacks:

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Schränke

Nicht nur im Kinderzimmer machen sich Farbakzente richtig gut. Auch in jedem anderen Raum des Hauses wird ein gezielt platzierter Farbklecks wunderbar zur Geltung kommen. Dabei ist erlaubt, was gefällt. Bemalen Sie das ganze Regal in Ihrer Lieblingsfarbe oder malen Sie jedes Fach in einer anderen Farbe an. Kleben Sie mit Ihren Kindern die schönsten Bilder auf die Außenflächen oder gestalten Sie einfach selbst ein einzigartiges Motiv.

Real-Life-Tetris fürs Zuhause

KALLAX-Regale unterschiedlicher Formen lassen sich wunderbar miteinander kombinieren. Mit ein wenig Planung und Fantasie können Sie im Tetris-Stil Möbel kreieren, die es kein zweites Mal auf der Welt gibt. Stellen Sie mehrere 3x1 Regale nebeneinander und versehen Sie sie mit einem Polster, um eine extra-große Sitzbank zu erhalten. Oder kombinieren Sie einen 2x2-Würfel mit länglichen KALLAX-Regalen und erschaffen Sie ein einzigartiges Bücherregal. Es wird viel Spaß machen, herumzuexperimentieren und den Möglichkeiten sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Möglicherweise werden Sie zusätzliches Holz oder Schrauben benötigen, doch die Fahrt zum Baumarkt wird sich lohnen.

KALLAX als multifunktionales Möbelstück

KALLAX-Regale können Sie auch ganz wunderbar zweckentfremden. Einfach auf den Boden stellen und zu einem Schuhschrank umfunktionieren. Oder Sie stellen einen der kleinen Würfel an die Wand und verwandeln diesen mit ein wenig Farbe in ein einzigartiges Puppenhaus. Das Dach und die Umrisse malen Sie einfach um den Würfel herum an die Wand und können sich anschließend über Freudenschreibe Ihrer Kleinen freuen.