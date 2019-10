I Fell good: Jacken und Mäntel aus Fake-Fur und Teddyfleece

Glücklicherweise verschwinden echte Pelze zunehmend aus den Kleiderschränken. Weniger kuschelig wird’s deswegen aber nicht. Denn ihre flauschigen Alternativen sind gekommen, um zu bleiben: Fake-Fur- oder Teddy-Jacken gehören auch in dieser Saison zu den angesagtesten Looks. Stylisch und gemütlich, was will man mehr? Ein bisschen Fashion-Mut erfordern die teilweise auffälligen Kuschel-Outfits schon, weisen Sie dafür aber als erfahrene Fashionista aus.

Styling-Tipp: Wie der Look im Endeffekt wirkt, hängt ganz davon ab, wie die Kuschelteile kombiniert werden. Cool wird er in der Kombi mit einer Jeans, eher extravagant mit einem Kleid.