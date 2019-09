Herbstmode: Das sind die Fashion-Trends 2019

Langweiliger Wollmantel war gestern: Hier steppt der Bär!

Vorbei sind die Zeiten, in denen man Stepp mit Funktionsjacken oder älteren Damen in Verbindung brachte! Stepp-Details kommen bei den Herbst-Modetrends 2019 in ganz neuer Form zurück: Hosen, Oberteile und sogar Abendkleider in den unterschiedlichsten Farben und Schnitten zeigen, wie abwechslungsreich Stepp sein kann.

Ein Tipp: Den angesagten Stoff mit einem weiteren modischen Highlight des Herbstes kombinieren. Wie einem dramatischen Cape, der gerade den herkömmlichen Mantel ablöst und jedem Outfit eine individuelle Note verleiht. Wem Stepp dann doch zu auffällig ist, kann auch ein Cape oder einen Poncho im stylischen Leo-Look oder klassischem Strick wählen. Diese halten nicht nur wunderbar warm, sondern ergänzen den Style darunter, anstatt ihn zu verdecken! Gerade High-End-Teile sind Klassiker, die ihre Schönheit nie verlieren.