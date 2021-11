Für Veganer: Premium Adventskalender von dropo.de

24 leckere Riegel, alle vegan, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz, verbergen sich hinter diesem gesunden Adventskalender. Sie bestehen aus Datteln, Cashews, Mandeln, Kokosnuss und weiteren leckeren Zutaten. Mit dem Paket werden die Riegel von Marken wie Bombus Energy, The Primal Pantry oder Giddybar geliefert sowie ein Adventskalender-Set zum Selberbasteln. So kann der Weihnachtskalender selbst bestückt und auch im kommenden Jahr wieder neu befüllt werden. Der vegane Adventskalender ist unter anderem im myToys Onlineshop erhältlich.

Süßes ohne schlechtes Gewissen: Low Carb Pralinen Adventskalender

Foodpunk bietet einen Adventskalender für jede Menge Genuss, mit nur wenigen Kalorien. Es stehen 24 leckere Pralinen zur Auswahl - zartschmelzend, Low Carb und ohne Zuckerzusatz. Sie werden stattdessen mit Mandel-Mus oder Xylit gesüßt. Der Pralinen Adventskalender, verfügbar zum Beispiel im Weltbild Onlineshop, ermöglicht damit jeden Tag eine kleine Leckerei für Ernährungsbewusste.

JUST SPICES Adventskalender: Würze für die Weihnachtszeit

Wer leckeres Essen mag und gerne kocht, der wird sich sehr über den großen JUST SPICES Adventskalender freuen. Neben 24 verschiedenen Gewürzen in Originalgröße, darunter zwei brandneue, gibt es noch ein Kochbuch mit über 100 Rezepten obendrauf. Den Gewürze-Adventskalender gibt es auch in klein. Bei diesem verstecken sich hinter jedem Türchen Gewürze in Probiergröße sowie jeweils ein passendes Rezept. Der JUST SPICES Adventskalender ist in jedem Fall eine lohnenswerte Anschaffung. Die Gewürze sind zu 100 Prozent vegan und bestehen vollständig aus natürlichen Inhaltsstoffen.