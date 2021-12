8. Elfenland

Kategorie: Fantasy-Brettspiel

Spieler: 2 bis 6

Alter: ab 10 Jahren

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Der Spielplan enthält 20 Orte, die über ein Wegnetz miteinander verbunden sind und deren Wege durch verschiedene Geländearten führen, die mittels bestimmter Transportmittel besucht werden müssen. Jeder Spieler plant seine persönliche Reiseroute mit den zur Verfügung stehenden Reisekarten. Gewinner ist, wer nach der vierten Runde die meisten Orte besucht hat.

Bei Saturn ist Elfenland momentan im Angebot für nur 17,99 Euro statt 19,99 Euro zu haben.

9. Phase 10

Kategorie: Kartenspiel

Spieler: 2 bis 6

Alter: ab 7 Jahren

Spieldauer: 45 bis 240 Minuten

Ziel des Kartenspiels ist es, als Erster 10 verschiedene Phasen, wie Zahlen- oder Farbenfolgen, abzuschließen. Die Phasen müssen dabei in einer bestimmten Reihenfolge abgeschlossen werden, erst dann darf in der folgenden Runde die nächste Phase in Angriff nehmen. Joker- und Aussetzen-Karten helfen dabei, schwierige Situationen zu meistern.

Phase 10 ist momentan für nur 8,79 Euro statt 12,99 Euro bei Saturn erhältlich.

10. Uno

Kategorie: Kartenspiel

Spieler: 2 bis 10

Alter: ab 7 Jahren

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Ein kurzweiliges Kartenspiel für Kinder, Teenager und Erwachsene, das zu zweit, aber auch mit bis zu 10 Spielern gespielt werden kann. Die Spieler müssen ihre Karten so schnell wie möglich - passend nach Farbe oder Zahl ablegen. Hat der Mitspieler nur noch eine Karte auf der Hand hat, muss laut „Uno“ rufen.

Saturn hat das beliebte Kartenspiel für nur 6,79 Euro statt 9,99 Euro im Angebot.

