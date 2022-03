Geschenke zu Ostern für Kinder

Kinder lieben Ostern. Auch wir erinnern uns noch gerne daran zurück, wie wir im Garten oder in der Wohnung auf die Suche nach bunten Ostereiern, Süßigkeiten oder kleinen Ostergeschenken gegangen sind, die der Osterhase gebracht hat. Und auch jetzt, wo wir erwachsen sind, macht es uns noch Freude, entweder selbst die Überraschungen zu suchen oder den Kindern dabei zuzuschauen. Aber welche Ostergeschenke können Sie für die Kinder verstecken? Hier kommen einige Ideen.

1. Klassiker in neuer Form: Personalisierte Kuscheltiere

Plüschtiere sind stets eine gute Geschenkidee für Kinder. Auch als Geschenk zu Ostern eignen sie sich wunderbar. Kinder können mit ihnen spielen, schmusen und sie als treue Begleiter überall mit hinnehmen. Damit das Kuscheltier jedoch ein wenig individueller wird, können Sie es mit Fotos oder Schriftzügen personalisieren. Das ist zum Beispiel im Onlineshop von Shirtinator möglich. Kennen Sie zudem noch das Lieblingstier des Kindes, wählen Sie dieses aus und gestalten es nach Ihren Vorstellungen. Dieses Geschenk zu Ostern wird definitiv für strahlende Kinderaugen sorgen. Und damit Sie bei der Bestellung noch ein wenig Geld sparen, nutzen Sie am besten einen Shirtinator Gutschein.

2. Im Trend: Tonie-Figuren

Tonieboxen sind momentan der Hit. Wer sie nicht kennt: Das sind Audio-Abspielgeräte in Form eines weich gepolsterten Würfels, erhältlich in zahlreichen Farben. Sie sind kinderleicht zu bedienen. Die Lautstärke beispielsweise kann über unterschiedlich lange Ohren statt über Knöpfe eingestellt werden. Weder CDs noch Kassetten werden benötigt. Die Hörspiele und Kinderlieder werden über die sogenannten Tonies wiedergegeben, niedliche kleine Figuren. Dafür werden sie lediglich auf die Toniebox gesetzt und schon geht der Spaß los. Das geht alles ohne die Hilfe von Erwachsenen.

Wer nun also einem Kind zu Ostern eine Freude machen möchte, kann diese Tonie-Figuren verschenken - vorausgesetzt natürlich, das Kind besitzt bereits eine Toniebox. Die Figuren sind in einer Vielzahl erhältlich und erzählen alle unterschiedliche Geschichten. Schauen Sie beispielsweise bei MediaMarkt vorbei und sichern Sie sich mit einem MediaMarkt Gutschein einen Rabatt auf Ihren Einkauf.

3. Passend zur Saison: Spielzeug für draußen

Das Osterfest fällt in eine wundervolle Jahreszeit: den Frühling. Das Leben verlagert sich langsam, aber sicher aus der Wohnung nach draußen in den Garten, in den Hinterhof oder in Parks. Damit Kinder bestens dafür ausgestattet sind, eignet sich Spielgeräte für den Außenbereich als Geschenke zu Ostern. Wie wäre es zum Beispiel mit Straßenmalkreide, einem Springseil, einer kleinen Wippe oder einem Klettballspiel? Weitere Ideen und Anregungen dazu finden Sie im Onlineshop von myToys. Wählen Sie dort Ihre Favoriten aus und erhalten Sie diese preiswerter mit einem myToys Gutschein.