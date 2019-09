Gebrauchtes verkaufen: Der Shopvergleich für Bücher, Technik & Co.

Gebrauchtes zu verkaufen und Altes wiederzuverwenden liegt im Trend. In der Gesellschaft erwacht ein Bewusstsein dafür, dass die Ressourcen der Erde begrenzt sind und dass man nebenbei auch viel spart, wenn man nicht jedes Produkt neu kauft. Mehr Geld in der Kasse haben aber auch die Verkäufer, die so Bücher, ausgediente Smartphones und Kleidung an neue Besitzer weitergeben. Wir haben uns die gängigen Verkaufsportale für Gebrauchtes genauer angesehen und sie miteinander verglichen.