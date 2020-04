Woher stammt die Idee hinter dem Frühjahrsputz?

Der Frühjahrsputz hat eine lange Tradition. Bereits vor Hunderten von Jahren machten sich die Menschen zum Ende des Winters daran, zu wischen, zu schrubben und zu polieren. Dies hatte unter anderem praktische Gründe: Im Winter heizten die Menschen früher mit offenem Feuer. Wurde es im Frühjahr wärmer, machten sie sich daran, all den Ruß zu entfernen, der sich im Laufe der Zeit überall abgesetzt hatte. Die Zeit vor Ostern war außerdem für viele Bauernfamilien die einzige Zeit des Jahres, zu der die ganze Familie Zeit finden konnte, sich der Reinigung des Hauses zu widmen.

Heutzutage hat der Frühjahrsputz vor allem psychologische Aspekte. Wenn draußen die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht und die Pflanzen zu blühen beginnen, erwächst auch in den Menschen der Wunsch nach Erneuerung und danach, auch den Innenbereichen Glanz zu verleihen. Putzen hat einige positive Auswirkungen auf den Geist. Es beruhigt, trägt zum Seelenfrieden bei und hilft dabei, die eigenen Gedanken zu sortieren. Gute Gründe also, den Frühjahrsputz nicht allzu lange vor sich her zu schieben.