Fitness zu Hause: Sportprogramm in den eigenen vier Wänden

Natürlich muss man am Anfang trotzdem investieren: Laufbänder und Co. können trotz günstiger Angebote eine vierstellige Summe kosten. Doch die Investition lohnt sich: Vor allem, wenn man am Ball bleibt. Dafür sorgen Tracking-Apps wie zum Beispiel Runtastic, in die Sie Ihre Ergebnisse und Laufzeiten eintragen können. So lassen sich die eigenen Fortschritte nachverfolgen, was den nötigen Boost an neuer Energie bringt.

Home-Fitnessgeräte haben außerdem den Vorteil, dass sie effektiv und perfekt auf Sie eingestellt sind. Im Gegensatz zu denen im Fitnessstudio sind die eigenen Geräte zudem immer frei und stehen auch für eine spontane Session am Feierabend oder in der Mittagspause im Homeoffice bereit. Nebenher lässt sich Fernsehen schauen, lesen oder telefonieren: All das geht in einem Fitnessstudio mit lauter Musik und vielen Menschen meistens nicht.