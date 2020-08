8 clevere Tipps für kinderleichtes Energiesparen im Haushalt

7. Stromtarif mit Bedacht wählen

Nicht nur der alltägliche Stromverbrauch kann hohe Stromkosten verursachen – auch der falsche Stromtarif ist der Grund dafür, dass viele Menschen zu viel für Energie bezahlen. Dies lässt sich zum Glück ganz einfach ändern. Es gibt im Internet unzählige Stromtarif-Vergleiche und es wird sich schnell auszahlen, in dieser Hinsicht etwas genauer hinzuschauen.

Wenn es Ihnen nicht nur um den Kostenpunkt bei Energiesparen im Haushalt ankommt, sondern auch auf den Umweltaspekt, dann sollten Sie sich für einen Ökostrom-Anbieter entscheiden. Ökostrom ist viel günstiger als viele Menschen denken und mit Tarifen bei Anbietern wie SparEnergie bekommen Sie sogar noch eine Strompreisgarantie.

8. Energieverbrauch immer im Auge behalten

Last but not least sollten Sie sich immer mit Ihrem Stromverbrauch auskennen und diesen in regelmäßigen Abständen ausrechnen. Wer alles im Blick hat, wird Erfolge schneller bemerken und die Motivation fürs Energiesparen im Haushalt nicht so schnell verlieren. Hierfür können Sie auf bestimmte Webseiten zurückgreifen oder sich eine App herunterladen, in die Sie ganz einfach Ihre Zählerstände eintragen. Schon bald können Sie sich über deutliche Ersparnisse beim Stromverbrauch freuen und auch der ökologische Rucksack wiegt damit viel weniger.