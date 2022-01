Wie entstehen elektrische Haare?

Physik ist hier das Zauberwort. Beim Kämmen, Mütze absetzen, Pullover ausziehen entsteht Reibung. Durch diese Reibung gibt das Haar negativ geladene Teilchen ab und sammelt positiv geladene Teilchen an. Da nun alle Haare dieselbe Ladung haben, entfernen sie sich voneinander - Plus und Plus stoßen sich bekanntlich ab. Und schon fliegen die Strähnen auseinander und die Frisur ist dahin.

Im Übrigen hängt es nicht von der Haarfarbe ab, ob sich Haare statisch aufladen. Grundsätzlich kann jeder davon betroffen sein. Jedoch lässt sich feststellen, dass das Problem öfter bei feinem sowie eher trockenem Haar auftritt. Grund: Sie können die elektrische Ladung schlechter abgeben. Fettige und nasse Haare hingegen laden sich nicht so schnell oder sogar gar nicht auf. Wasser und Öl erhöhen nämlich die elektrische Leitfähigkeit.

Wieso treten fliegende Haare häufiger im Winter auf?

Dass elektrische Haare vor allem ein Problem der kalten Jahreszeit sind, liegt nicht nur an den Pullovern und Mützen, die wir uns überstreifen. Hauptsächlich ist die trockene Luft, sowohl innen als auch außen, die Ursache dafür. Durch die geringe Luftfeuchtigkeit in der stickigen Heizungs- und der kalten Außenluft kann die elektrische Ladung aus dem Haar nur schlecht abgeleitet werden. Infolgedessen sammelt sich die Elektrizität in unserer Mähne.