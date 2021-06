HUAWEI Crazy Week 2021 - ein Überblick

In der Zeit vom 21. Juni bis zum 4. Juli veranstaltet HUAWEI die Crazy Week 2021. Damit will der Onlineshop dem Amazon Prime Day in Sachen High-End-Geräten gehörig Konkurrenz machen. Zahlreiche Produkte werden so günstig wie noch nie zuvor sein, darunter HUAWEI Notebooks, Tablets und Smartwatches. Wer ein echtes Schnäppchen schlagen möchte, der sollte sich also unbedingt bei der HUAWEI Crazy Week 2021 umsehen - bis zu 65 Prozent Preisnachlass sind hier möglich.

HUAWEI Modelle so preiswert wie nie - die Highlights

In der Crazy Week 2021 bietet HUAWEI jede Menge High-End-Geräte zu einem historischen Tiefstpreis an. Damit Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können, stellen wir Ihnen im Folgenden einige Highlights vor und zeigen Ihnen, wie viel Sie beim Kauf sparen werden.

HUAWEI MateBook D14

Dieses hochwertige HUAWEI Notebook gibt es in den Aktionswochen für nur 699 Euro statt bisher 799 Euro. Das Modell macht in der Farbe "Space Gray" nicht nur optisch etwas her, es trumpft zudem mit einer hohen Leistung auf. Zum einen ist das Notebook mit einem Intel® Core™ i5-10210U Prozessor ausgestattet, der jede Menge Power bringt. Zum anderen sorgt die NVIDIA® GeForce® MX250-Grafik und der hochauflösende IPS-Bildschirm dafür, dass Sie auch Filme und Games auf dem HUAWEI MateBook D14 ruckelfrei und in bester Qualität genießen können.

Zusätzlich verfügt es über einen leistungsstarken Akku, der das Notebook mit nur einer Ladung durch den ganzen Tag bringt. Bei all der Leistung kommt das Gerät jedoch dank eines intelligenten Lüfterdesigns nicht ins Schwitzen - das Shark Fin 2.0 kühlt das HUAWEI MateBook D14 schnell wieder ab.

Ein weiteres Plus: Mit einem Gewicht von nur 1,38 kg ist dieses Modell sehr leicht und mit einer Höhe von 15,95 mm sehr dünn. Dadurch lässt es sich außerordentlich gut transportieren.