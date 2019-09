Checkliste Baby: Was Sie nach der Geburt wirklich brauchen

Checkliste Baby: Diese Anschaffungen sind für die Erstausstattung überflüssig

Nachdem Sie eine lange Liste vor sich haben, was Sie vor der Geburt Ihres Babys brauchen, verraten wir Ihnen an dieser Stelle, was überflüssig ist oder zumindest nicht direkt nach der Geburt gebraucht wird.

1. Fläschchen-Sterilisator

Wenn das Baby mit der Flasche ernährt wird, müssen die Babyfläschchen aus Hygienegründen nach dem Gebrauch ausgekocht werden. Dafür schaffen sich viele Eltern einen Sterilisator an. Dieser verbraucht eine Menge Strom und muss regelmäßig gereinigt werden – was wieder Zeit kostet und Arbeit macht. Viel einfacher ist es, wenn Sie die Flaschen in einem großen Topf auskochen.

2. Babybadewanne

In den ersten Wochen nach der Geburt ist das Baby noch so klein, dass es in einer großen Waschschüssel oder in Ihrem Waschbecken Platz hat. Viele Eltern nehmen das Baby auch einfach mit in die Badewanne und baden mit ihm zusammen. Eine Plastikwanne für das Kind nimmt viel Platz weg und wird in der Regel kaum genutzt.

3. Spielzeug

Der Kauf von Babyspielzeug bereitet Eltern eine Menge Freude – aber die Spielsachen gehören zumindest vorerst zu den überflüssigen Dingen der Erstausstattung. Ihr Baby kann erst mit etwa 3 Monaten die ersten Gegenstände greifen. Vorher reicht ein Kuscheltuch und vielleicht eine Spieluhr aus, um ein Baby beim Wickeln ruhig zu halten. Mamas Arm ist tausendmal schöner als ein großer Teddy. Und im Vertrauen: Die Großeltern und die Freunde werden garantiert dafür sorgen, dass die Schränke trotzdem voll mit Babyspielzeug sind.

4. Schuhe

In fast jedem Babyregal im Fachhandel finden Sie Babyschuhe in den kleinsten Miniaturgrößen. Ihr Baby wird allerdings erst mit etwa einem Jahr anfangen, die ersten Schritte zu machen. Zuvor sind Babyschuhe nicht nur unpraktisch und überflüssig, sie können auch der Entwicklung des noch weichen Kinderfußes schaden. Kaufen Sie lieber dicke Wollsocken und im Winter Füßlinge für den Anzug.

5. Laufstall

Ein Laufstall ist erst dann eine sinnvolle Anschaffung, wenn das Baby robben oder krabbeln kann. In den ersten Wochen ist es noch nicht einmal in der Lage, sich zu drehen. Sie tragen es im Tragetuch, legen es in den Stubenwagen oder auf die Babydecke. Ein Laufstall ist für Neugeborene noch überflüssig.