Boyfriend Style: Neue Looks mit den Outfits Ihres Partners

Wem steht der Boyfriend Style?

Für fast jeden Typ und jeden Stil gibt es die Möglichkeit, Boyfriend-Mode in den eigenen Look zu integrieren. Es kommt dabei vor allem auf die richtige Kombination an sowie auf Accessoires, die so etwas wie ein Bindeglied zwischen maskuliner und femininer Mode bilden. Boyfriend Style ist in erster Linie relaxed und leger, doch auch elegante Outfits können aus Boyfriend-Mode entstehen. Im Grunde ist erlaubt, was gefällt und den Möglichkeiten beim Kombinieren sind nicht viele Grenzen gesetzt. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen gefällt und verschmelzen Sie Männer- und Frauenmode zu einem einzigartigen Look, der Ihnen den einen oder anderen bewundernden Blick sichern wird.