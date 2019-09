Boho-Einrichtung: Wohnen für Freigeister

Der Boho Stil steht für einen unkonventionellen, lässigen und freien Wohnstil. In den 1960er- und 1970er-Jahren als Hippie Chic bezeichnet, verwandelt er Wohnungen auch heute noch in gemütliche Wohnoasen. Mit vielen warmen Naturmaterialien und einer kleinen Prise Unordnung können auch Sie sich den außergewöhnlichen Wohnstil in die eigenen vier Wände holen. Und so zaubern Sie sich mit Boho-Einrichtung ein gemütliches Zuhause.

Bohème und Bohemien: Der Ursprung der Boho-Einrichtung

Der Ursprung des Boho Styles lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Als Antwort auf die steife, französische Bourgeoisie taten sich zu dieser Zeit Künstler, Philosophen und Dichter unter dem Namen Bohème zusammen. Sie lehnten sich gegen das von Konventionen durchzogene Bürgertum auf. Ihr Ziel: ein freier, ja unbeschwerter Lebensstil.

Dazu gehörte auch die Art des Wohnens. Inspiration für die Bohème waren böhmische Wanderleute, die mit ihrer bunten und farbenfrohen Lebens- und Einrichtungsweise genau den Geschmack der selbsternannten Bohemians trafen. So hinterließ das böhmische Wandervolk tiefe Spuren nicht nur in puncto Farbenpracht: Der Begriff „boho“ kommt vom Wort „Bohème“ beziehungsweise „bohemian“, was aus dem Französischen übersetzt sowohl „böhmisch“ als auch „unkonventionell“ bedeutet.

Frei, unkonventionell und lebensfroh: Die Schlagworte für die Hippies der 1960er und 1970er-Jahre – genauso wie für die Bohème über ein Jahrhundert zuvor. Und auch heute noch erfreut sich der Boho Style größter Beliebtheit: Denn seit den 1990er-Jahren erlebt er ein dauerhaftes Revival – und das zurecht: Der lässige Einrichtungsstil macht aus jeder Wohnung eine absolute Wohlfühloase.