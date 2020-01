Urlaubsreif – Die 8 besten Reiseziele für Ihren Urlaub

Fuerteventura – Sonnenbaden im Atlantik

Fuerteventura ist die älteste und zweitgrößte Insel der Kanaren. Der Name bedeutet „Große Glückselige“ und so werden Sie sich auch fühlen, wenn Ihre Zehen im Sandstrand vom Atlantik gekitzelt werden, während Sie genüsslich an Ihrem Strandcocktail nippen. Aber nicht nur wegen der weiten Sandstrände ist Fuerteventura so beliebt: aufgrund der konstanten Winde ist die Insel auch bei Wassersportlern, wie Wind- oder Kitesurfern, hoch im Kurs. Und auch die weitläufigen Berglandschaften laden zum Wandern und Entdecken ein.

Montenegro – Vielfalt an der östlichen Adriaküste

Die „Perle des Balkans“, wie Montenegro auch genannt wird, wird als Urlaubsdestination zwar immer beliebter, gilt aber nach wie vor als Geheimtipp. Der Vorteil daran: Sie kommen ungestört in den Genuss der Vielfalt des Landes. Denn die Natur wird Sie garantiert in den Bann ziehen. So können Sie sich an den malerischen Küsten, etwa in der Bucht von Kotor, im klaren Wasser erholen. Und wenn Sie es etwas aktiver mögen, dann können Sie zum Beispiel eine traumhafte Wanderung im unberührte Weltnaturerbe Durmitor Nationalpark genießen. Entspannungssuchende wie Aktivurlauber finden hier den idealen Ort für den nächsten Sommerurlaub.