Diese Balkonpflanzen eignen sich für den Herbst

Viele denken, mit dem Herbst endet auch die Balkon- und Gartenzeit. Doch auch bis in den Winter hinein können einige Pflanzen noch blühen. Wir stellen ein paar hübsche Herbstpflanzen vor.

Purpurglöckchen

Purpurglöckchen, auch Heuchera genannt, sind ideal für Kübel mit fünf Litern Volumen geeignet. Diese Herbstblume zeichnet sich durch kleine glockenförmige Blüten aus, die an langen zarten Stielen nach oben ragen. Vor allem aber wegen ihrer Blätter ist die Heuchera beliebt. Sie strahlen auch im Herbst in den schönsten Farben - etwa in Gelb, Orange oder Rotbraun.

Fette Henne

Die Fette Henne ist auch unter den Namen Mauerpfeffer oder Sedum bekannt. Sie ist hart im Nehmen. Sie übersteht längere Trockenphasen im Sommer und kann bis zum Frost leuchten. Im Spätsommer und Herbst zeigt die Fetthenne ihre volle Blütenpracht in Dunkelrot, Rosa, Gelb und Cremeweiß.

Scheinbeere

Sie gehört zu den beliebtesten Herbstpflanzen für den Balkon. Die Scheinbeere beeindruckt damit, dass sich die Sommerblüten im Herbst zu wohlduftenden Beeren verwandeln. Die immergrünen Blätter der Pflanze, kombiniert mit den roten Früchten, sind ein echter Hingucker.

Herbst-Chrysantheme

Herbst-Chrysanthemen bzw. Herbstrubin sind die optimalen Balkonblumen für die kalte Jahreszeit. Ihr prachtvollen Blüten erstrahlen in einem warmen rubinrot und sind sogar gegen Minustemperaturen gewappnet. Bis in die Adventszeit hinein bringt die Herbstblume viel Freude auf dem Balkon.