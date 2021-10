Wie oft muss das Bad geputzt werden?

Das Bad ist ein Ort der Hygiene. Daher sollte es unbedingt dauerhaft ordentlich und sauber gehalten werden. Da die Toilette, die Dusche bzw. Badewanne und das Waschbecken täglich mehrfach genutzt werden, fällt hier besonders viel Dreck an. Es empiehlt sich deshalb, diese Elemente im Badezimmer alle zwei bis drei Tage gründlich zu reinigen. Kleinere Verschmutzungen sollten am besten sofort beseitigt werden - das erleichtert später das gründliche Putzen. Auch Haare im Abfluss sollten schnellstmöglich entfernt werden, damit er nicht verstopft.

Großflächige Reinigungen, wie das Staubwischen, Staubsaugen oder Bodenwischen, genügen einmal in der Woche, bei Fliesen und Fugen reicht es einmal im Quartal.

Bevor es losgeht: Diese Putzutensilien sollten bereitstehen

Wer gut vorbereitet ist, spart viel Zeit. Ein gut sortierter Schrank mit allen notwendigen Putzmitteln ist bereits die halbe Miete. Diese Utensilien sollten griffbereit sein:

Putzeimer und -lappen

Gummi-Handschuhe

Küchenrolle

WC-Reiniger

Desinfektion

Badreiniger

Glasreiniger

Staubwedel

Staubsauger

