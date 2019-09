Stress lass nach: 5 Achtsamkeitsübungen für einen zufriedeneren Alltag

Sei es im Beruf oder im Privatleben – immer mehr Menschen leiden unter Stress. Unser hektischer und vollgepackter Alltag fordert seinen Tribut und beinahe jeder zweite Mensch in Deutschland hat nach eigenen Angaben bereits mit Burnout-Symptomen kämpfen müssen. Doch was tun, wenn es nicht einfach so möglich ist, die Arbeitsbelastung zu reduzieren und alle Stressfaktoren aus dem eigenen Leben zu entfernen? Viele setzen auf Sport, gesunde Ernährung oder die Heilkraft der pflanzlichen Mittel. Ideal ist es aber, wenn die Stressbekämpfung auch mit gelebter Achtsamekeit einhergeht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es lernen, achtsam zu sein und Ihrem Geist für eine Weile ein wenig Ruhe zu gönnen. Die praktischen Achtsamkeitsübungen können Sie ganz einfach im Alltag umsetzen und lernen mit der Zeit, dem Stress in Ihrem Leben immer weniger Raum zu geben.